15 μανικιούρ που κάποτε θα χαρακτήριζα βαρετά, αλλά τώρα βρίσκω απίστευτα κομψά

Καμία μας δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά τελικά όντως οι μαμάδες μας έχουν πάντα (σχεδόν) δίκιο. Και αυτό είναι κάτι που συνειδητοποίησα ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που μπήκα επισήμως στην δεκαετία των 20’s μου. Θυμάμαι όσο ήμουν μικρή που «κορόιδευα» τη μαμά μου κάθε φορά που γυρνούσε από το μηνιαίο της ραντεβού στα νύχια και την έβλεπα πάλι με το ίδιο γαλλικό σχέδιο που είχε και πριν πάει. «Μα καλά, δεν βαριέσαι να κάνεις συνεχώς το ίδιο μανικιούρ;» τη ρωτούσα. «Φαίνεται σαν να μην τα άλλαξες ποτέ». Και «πώς είναι δυνατόν να σου αρέσουν μόνο οι nude αποχρώσεις και το κόκκινο;», ήταν οι μόνιμές μου ερωτήσεις.