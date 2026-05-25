Τoasty Makeup: Το viral trend που θα κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με το TikTok

Το makeup look που κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο φωτεινό και ξεκούραστο μέσα σε λίγα λεπτά.



Το toasty makeup είναι η τάση που θα βλέπουμε παντού φέτος το καλοκαίρι και για να είμαστε ειλικρινείς μας φαίνεται απόλυτα λογικό. Είναι ζεστό, φυσικό, εύκολο και χαρίζει εκείνη τη sunkissed όψη που όλες θέλουμε αυτή την εποχή χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ήδη γίνει viral στο TikTok με τις αναζητήσεις γύρω από αυτό να εκτοξεύονται.







Τι είναι όμως το toasty makeup; Πρόκειται για ένα μακιγιάζ που βασίζεται σε ζεστές αποχρώσεις όπως της καραμέλας, του μελιού, τερακότα και μπρονζέ τόνους σε μάτια, χείλη και ζυγωματικά. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια φωτεινή και ηλιοκαμένη όψη σαν να μας χτυπά το φως λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Το αποτέλεσμα είναι απαλό και σβησμένο χωρίς έντονες γραμμές και αυστηρό contour.

25.05.2026, 14:30