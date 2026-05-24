Dusking: Το ολλανδικό τελετουργικό που μας μαθαίνει πώς να επιβραδύνουμε

Μια παλιά ολλανδική συνήθεια επιστρέφει τα τελευταία χρόνια, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο να συνδεθούμε με τον χρόνο, τη φύση και τον εαυτό μας. Ο λόγος για το dusking, ένα απλό τελετουργικό που βασίζεται στην παρατήρηση του λυκόφωτος, της στιγμής δηλαδή που η μέρα περνά σταδιακά στη νύχτα.Το dusking αναβίωσε η Ολλανδή συγγραφέας και λάτρης του νυχτερινού ουρανού Marjolijn van Heemstra, όταν κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής περιήγησης στο Άμστερνταμ άκουσε μια ηλικιωμένη γυναίκα να περιγράφει πώς οι αγροτικές οικογένειες στην Ολλανδία συνήθιζαν να «κάνουν dusking» στο τέλος της ημέρας.Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, πολλές οικογένειες στην Ολλανδία έκλειναν έτσι τη μέρα τους: κάθονταν σιωπηλά, κοιτούσαν έξω από το παράθυρο, παρατηρούσαν το φως να αλλάζει και στη συνέχεια άναβαν ένα κερί πριν από το βραδινό γεύμα.Με τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, η πρακτική αυτή σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Σήμερα όμως, η Marjolijn van Heemstra επιχειρεί να τη φέρει ξανά στο προσκήνιο μέσα από οργανωμένες συναντήσεις και δράσεις σε διάφορες χώρες.