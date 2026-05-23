Ειρήνη Λαφαζάνη: Σκηνοθετεί για πρώτη φορά, ένα «παραμύθι» του 19ου αιώνα για τον έρωτα ως επανάσταση που διαψεύδεται

Ο πρίγκιπας Λεόντιος και η πριγκίπισσα Λένα δραπετεύουν από τα βασίλειά τους μόλις τους ανακοινώνεται ότι έχει συμφωνηθεί πριγκιπικός γάμος μεταξύ τους χωρίς να έχουν ποτέ συναντηθεί. Διαφεύγοντας την προκαθορισμένη μοίρα τους, το σκάει ο καθένας με τον ακόλουθό του και βρίσκονται τυχαία στο ίδιο δάσος. Συναντιούνται, ερωτεύονται χωρίς να ξέρουν την πραγματική ταυτότητα του άλλου, και αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω και να παντρευτούν. Όταν αποκαλύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα συνειδητοποιούν ότι η μοίρα τούς έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι.