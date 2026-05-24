Ζητείται οικοδέσποινα: Είναι αυτό το μεγαλύτερο κοινωνικό flex;

Ο καλύτερός μου φίλος και ο σύζυγός του με καλούν κάθε τρεις και λίγο στο σπίτι τους. Είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, μένουν σε 80 τ.μ. στη Δάφνη, αλλά ξέρουν πώς να αξιοποιούν τη μικρή τους τραπεζαρία στο έπακρο. Κατά καιρούς έχουμε μαζευτεί εκεί φίλοι και γνωστοί για γενέθλια, Χριστούγεννα, Πάσχα, Ημέρα των Ευχαριστιών (γιατί όχι; το μενού είναι ενδιαφέρον), για μπάρμπεκιου, γιατί κάποιος ανακάλυψε ένα ωραίο τυρί για fondue, γιατί κάποιος χώρισε, κάποιος άλλαξε δουλειά ή απλά γιατί είναι Πέμπτη, το «μικρό Σάββατο». Είναι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι που ξέρω.Από μακριά κι αγαπημένοιΣύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, μόλις το 4,1% των Αμερικανών δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια ενός τυχαίου Σαββατοκύριακου το 2023 είτε παραβρέθηκε είτε φιλοξένησε κάποιο κοινωνικό γεγονός. Αλλά γιατί να μας αφορά αυτό; Εμείς εδώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε συνέχεια. Σουβλίζουμε αρνιά, πετάμε χαρταετούς και τρώμε λαγάνες, τηγανίζουμε μπακαλιάρους, γιορτάζουμε γεννητούρια και αποφοιτήσεις. Ετσι δεν είναι; Οχι ακριβώς: η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη τόσο σε ό,τι αφορά το υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς των ανθρώπων όσο και την πιο αντικειμενική κατάσταση της κοινωνικής απομόνωσης, που αξιολογείται με βάση τη συχνότητα των οικογενειακών και φιλικών επαφών. Το 10% των Ελλήνων βιώνει έντονο αίσθημα απομόνωσης, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7%), ενώ περισσότεροι από 4 στους 10 συναντιούνται με την οικογένεια ή τους φίλους τους το πολύ μια φορά το μήνα, σύμφωνα με τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre-JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βρισκόμαστε ούτε όσο θα θέλαμε, ούτε όσο θα έπρεπε για την καλή μας ψυχική υγεία.Dis-connecting peopleΔεν είναι μόνο πως τα ραντεβού δεν κανονίζονται ή τα πλάνα ακυρώνονται στο παρά πέντε, αλλά ακόμη και όταν πραγματοποιούνται, τα κινητά βρίσκονται πάντα επάνω στο τραπέζι. Ολοι έχουμε ζήσει την αμήχανη στιγμή που εν μέσω συζήτησης κάποιος πιάνει το κινητό του – η ενέργεια της παρέας πέφτει κατακόρυφα και στο επόμενο καρέ όλοι καταλήγουν με ένα κινητό στο χέρι. Σε περσινή έρευνα της Palmos Analysis, περισσότεροι από 1 στους 3 Ελληνες ηλικίας 17-34 ετών χρησιμοποιούν τα social media όσο είναι με φίλους και κατά τη διάρκεια γευμάτων. Από όλα τα ηλικιακά γκρουπ, μόνο το 21% δήλωσε εθισμένο στα social media (το ποσοστό διπλασιάζεται στις ηλικίες μέχρι 34), ωστόσο οι «μη εθισμένοι» απάντησαν πως τσεκάρουν τα προφίλ τους «πολλές φορές μέσα στη μέρα» σε ποσοστό 66%. Μαχαιριά στην καρδιά ήταν ένα AI βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στα social media: οι εμβληματικοί τίτλοι αρχής των «Friends» επαναδημιουργήθηκαν, μόνο που αυτή τη φορά κανείς δεν χόρευε γύρω από το σιντριβάνι.