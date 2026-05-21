Το signature άρωμα της Πριγκίπισσας Diana είναι ακόμα συνώνυμο της κομψότητας

Ένα φωτεινό λουλουδένιο άρωμα από τον οίκο Hermès που ταυτίστηκε με τη διαχρονική κομψότητά της.



Η πριγκίπισσα Diana είχε πάντα έναν ξεχωριστό τρόπο να συνδυάζει την κομψότητα με κάτι πολύ ανεπιτήδευτο. Τίποτα πάνω της δεν έμοιαζε υπερβολικό και όμως όλα έμεναν αξέχαστα. Το ίδιο ίσχυε και για τα αρώματα που επέλεγε. Σύμφωνα με τη make up artist της, Mary Greenwell, η Diana δεν έβγαινε ποτέ χωρίς άρωμα. Ήταν κομμάτι της καθημερινής της ρουτίνας και κάτι που τη χαρακτήριζε απόλυτα.







Ανάμεσα στα αρώματα που συνδέθηκαν με το όνομά της, ένα ξεχωρίζει περισσότερο από όλα. Το Hermès 24 Faubourg θεωρείται το signature άρωμά της και μάλιστα η πληροφορία είχε επιβεβαιωθεί από τον προσωπικό της μπάτλερ, Paul Burrell. Όπως είχε αναφέρει, αυτό ήταν το άρωμα που φορούσε σχεδόν καθημερινά.

21.05.2026, 14:00