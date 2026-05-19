Μπέλα Χαντίντ: Στο κόκκινο χαλί με τη μητέρα της, Γιολάντα (βίντεο)

ΗYolanda Hadid επέστρεψε στο κόκκινο χαλί με μία ιδιαίτερα glam εμφάνιση, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Bella Hadid, στην πρώτη κοινή τους red carpet εμφάνιση έπειτα από αρκετά χρόνια.Μητέρα και κόρη παρευρέθηκαν στο Chopard Miracle Gala Evening, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καννών τη Δευτέρα 18 Μαΐου, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις κομψές και απόλυτα συντονισμένες εμφανίσεις τους.Η Yolanda Hadid εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό κόκκινο shirtdress που έφτανε μέχρι το πάτωμα, με εφαρμοστή μέση, μακριά μανίκια, τσέπες και ανασηκωμένο γιακά. Το look ολοκλήρωσε με λαμπερό ασημένιο κολιέ και ασορτί σκουλαρίκια, ενώ επέλεξε sleek χαμηλό bun, έντονο μαύρο eyeliner και nude-ροζ χείλη.