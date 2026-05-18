Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: «Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ»
Η νέα ανάρτηση της πρωταθλήτριας μετά την τρίτη θέση στο βάδην στην Πορτογαλία

Η επάνοδος της πρωταθλήτριας Αντιγόνης Νρισμπιώτη στους αγωνιστικούς χώρους, μετά από τραυματισμούς, έγινε στο Ρίο ντε Μαϊόρ στην Πορτογαλία. Η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέκτησε την τρίτη θέση και ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση του ημιμαραθωνίου με επίδοση 1:36.33. Την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα σε αυτό το νέο αγώνισμα είχε η Χριστίνα Παπαδοπούλου με 1:37.34 από τους Βαλκανικούς στη Σμύρνη τον περασμένο Μάρτιο.

