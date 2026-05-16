Πήγαμε μια βόλτα στη ζωή της Τίλντα Σουίντον μέσα από την ντουλάπα της

Αυτό είναι ένα φόρεμα που η μητέρα μου έφτιαξε για μένα όταν ήμουν 17″, είναι η πρώτη φράση που ξεστομίζει η Tilda την Παρασκευή το βράδυ στο Onassis Ready, εκεί όπου θα τις επόμενες μέρες φιλοξενείται η μεγάλη έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, Το A Biographical Wardrobe, ωστόσο, η περφόρμανς όπου η Tilda Swinton και ο Olivier Saillard μετατρέπουν την προσωπική γκαρνταρόμπα της Βρετανίδας ηθοποιού σε ζωντανό αρχείο, παρουσιάζοντας οικογενειακά κειμήλια, φορέματα από το κόκκινο χαλί, ρούχα από γυρίσματα και ρούχα της καθημερινότητάς της, θα διαρκέσει μόλις ως την Τρίτη 19 Μαϊου.