Η μόδα για κάθε επίσημο κάλεσμα της σεζόν στο νέο Marie Claire Ιουνίου

Ανάμεσα στα συριανά αρχοντικά και τις βραχώδεις παραλίες της Ερμούπολης, εντυπωσιακά κομμάτια και αξεσουάρ γίνονται η βάση για εμφανίσεις με ανεπιτήδευτη λάμψη. Πλούσιες φούστες, ασύμμετρες ντραπέ γραμμές, φλοράλ μοτίβα, καλοκαιρινά φορέματα, μαγιό και ασπρόμαυρα σύνολα με φόντο την πανέμορφη Σύρο, συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα φτιαγμένη για τα επίσημα αλλά και τα αυθόρμητα ραντεβού του καλοκαιριού. Γιατί αυτή τη σεζόν, το ντύσιμο γίνεται μέρος της διασκέδασης.