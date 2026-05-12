Απώλεια κολλαγόνου: Τα πέντε πρώιμα σημάδια που θα παρατηρήσετε στην επιδερμίδα σας

Το κολλαγόνο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δομικές πρωτεΐνες του δέρματος, καθώς είναι υπεύθυνο για τη σφριγηλότητα, την ελαστικότητα και τη συνολική ανθεκτικότητα της επιδερμίδας. Από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας των 20, η φυσική παραγωγή του αρχίζει να μειώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα το δέρμα να αλλάζει αργά υφή, όγκο και συμπεριφορά. Η διαδικασία αυτή είναι φυσιολογική, όμως παράγοντες όπως η UV ακτινοβολία, το στρες, το κάπνισμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να επιταχύνουν σημαντικά την αποδόμηση του κολλαγόνου.