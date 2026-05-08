Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο: Η φοβερή ζωή του φυσιοδίφη που κλείνει σήμερα, 8 Μαΐου, τα 100

Ο Sir David Attenborough όχι μόνο πάτησε σήμερα, 8 Μαΐου, τα εκατό χρόνια, αλλά στέλνει και ένα ηχητικό μήνυμα προς τους άπειρους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Ο εμβληματικός φυσιοδίφης που έχει διακριθεί για τις έρευνές του στη φύση αλλά και την εκφώνηση άπειρων ντοκιμαντέρ για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Πίστευα ότι θα γιόρταζα τα εκατοστά γενέθλιά μου ήρεμα, αλλά φαίνεται πως πολλοί από εσάς είχατε άλλες ιδέες.