Elizabeth Banks: «Μου είπαν ότι δεν μπορώ να σκηνοθετήσω άνδρες»

Η απάντησή της στο σχόλιο που δέχτηκε και το μήνυμα για περισσότερη εκπροσώπηση.



Η Elizabeth Banks φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί το Hollywood και όχι μόνο: τα στερεότυπα γύρω από τις γυναίκες στη σκηνοθεσία.





Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Kelly Clarkson Show, η ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν της είχαν πει ξεκάθαρα πως δεν μπορεί να σκηνοθετήσει άνδρες ηθοποιούς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μου είπαν κυριολεκτικά ότι επειδή σκηνοθετώ ταινίες, “δεν μπορείς να σκηνοθετήσεις άνδρες. Δεν θα σε ακολουθήσουν”».

25.04.2026, 13:45