«Δέχθηκα την πρόταση γάμου από το αγόρι μου, αλλά τώρα μετανιώνω»

Μια γυναίκα που βρίσκεται σε μία σχέση για πολλά χρόνια, αναρωτιέται αν το άγχος και ο φόβος που νιώθει απέναντι στη δέσμευση του γάμου είναι φυσιολογικό ή δείχνει κάτι άλλο για τον δεσμό της. Γράφοντας στη Sophie Benoit και το bustle.com παραδέχεται πως μετάνιωσε που δέχθηκε την πρόταση γάμου του και νιώθει πως δεν θέλει να δεσμευτεί.Διαβάστε την ιστορία της:«Με τον φίλου μου είμαστε μαζί εδώ και πέντε χρόνια και την Πρωτοχρονιά μου έκανε πρόταση γάμου μπροστά σε όλους τους φίλους μας. Απάντησα «ναι». Τώρα όμως, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι άνθρωποι αρχίζουν να ρωτούν πότε θα παντρευτούμε, και ειλικρινά, νιώθω το άγχος να με καταβάλλει. Ακόμα χειρότερα νομίζω πως μετανιώνω που δέχθηκα την πρόταση.Αγαπώ τον φίλο μου και έχουμε μια υπέροχη ζωή μαζί, αλλά θέλω να ταξιδέψω και ίσως να ζήσω στο εξωτερικό διδάσκοντας αγγλικά. Ζούμε σε μια μεγάλη πόλη τώρα, αλλά εκείνος θέλει να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας και να κάνουμε παιδιά σε λίγα χρόνια.Πέρσι, η καλύτερή μου φίλη παντρεύτηκε. Νομίζω ότι παρασύρθηκα από τα διασκεδαστικά μέρη του γάμου της και του bachelorette party. Άρχισα να μιλώ με τον φίλο μου για τον γάμο, αλλά όταν πέρασαν μερικοί μήνες χωρίς αποτέλεσμα, σταμάτησα να το συζητώ. Τώρα που έκανε πρόταση, δεν ξέρω τι θέλω πραγματικά. Είναι απλώς άγχος για το μέλλον; Αν του πω ότι δεν είμαι σίγουρη για τον γάμο, θα τελειώσει η σχέση;».