Πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό: Με εντυπωσιακή τουαλέτα στον Χορό των Ρόδων (εικόνες)

ΗΠριγκίπισσα Charlene του Μονακό έκλεψε τις εντυπώσεις στο ετήσιο Rose Ball (Χορό των Ρόδων) του Μονακό, εμφανιζόμενη στο πλευρό του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό με μία εντυπωσιακή, λαμπερή δημιουργία.Για τη φετινή βραδιά, που είχε θέμα «Galaxy Rose Ball» και επιμελήθηκε η Πριγκίπισσα Caroline του Ανόβερο, η Charlene επέλεξε ένα ασημί φόρεμα από τον οίκο Elie Saab. Το one-shoulder σχέδιο με κάπα αναδείκνυε τη σιλουέτα της, ενώ το look ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα κομψό updo με vintage αναφορές.