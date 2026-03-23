Ηθοποιός συνδεδεμένη με ρόλους σε τηλεοπτικές σειρές τρόμου πέθανε στα 51 της από επιπλοκές του καρκίνου

Η ηθοποιός Carrie Anne Fleming, γνωστή κυρίως από τους τηλεοπτικούς ρόλους της σε σειρές όπως οι «iZombie» και «Supernatural», πέθανε μόλις σε ηλικία 51 ετών. Όπως είπε εκπρόσωπός της στο περιοδικό People, είχε προηγηθεί η διάγνωσή της με καρκίνο του μαστού.