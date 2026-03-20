Διακόπτεται η κυκλοφορία δημοφιλούς μυθιστορήματος, με την υποψία ότι γράφτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η είδηση δεν είναι ότι το μυθιστόρημα τρόμου «Shy Girl», που κυκλοφόρησε αρχικά ως αυτοέκδοση, γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία ώστε αγοράστηκε και εκδόθηκε στη Βρετανία από την Hachette, ενώ ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει και στις ΗΠΑ. Είναι ότι η κυκλοφορία του διακόπηκε μετά από έντονες υποψίες ότι γράφτηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Τελικά, πού τελειώνει η ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα και παίρνει τον λόγο το ΑΙ; Φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δώσουμε μια απάντηση.