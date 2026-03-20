Ο Τζεφ Κουνς στην Αθήνα: «Η τέχνη με βοήθησε να εξελιχθώ και ως σύζυγος και πατέρας»

Τι μπορεί να συνδέει ένα μικρό προϊστορικό ειδώλιο, σκαλισμένο σε χαυλιόδοντα μαμούθ πριν από περίπου 28.000 χρόνια, με ένα μνημειακό γλυπτό «Aφροδίτης» από ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα στον 21ο αιώνα; Τη δική του απάντηση δίνει ο Jeff Koons, που παρουσιάζει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης μια από τις τέσσερις εκδοχές της Balloon Venus που δημιούργησε, εμπνευσμένος από την «Αφροδίτη» του Lespugue, παράλληλα με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση, σε επιμέλεια των επιστημονικών διευθυντών του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, Δρ Παναγιώτη Ιωσήφ και Δρ Ιωάννη Φάππα, ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 20 Μαρτίου, και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026.