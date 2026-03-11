Η Κλόι Σεβινί και η Τζίλιαν Άντερσον περπάτησαν στην πασαρέλα της Miu Miu
Στην επίδειξη εμφανίστηκαν επίσης η singer-songwriter Lauren Auder, η multimedia artist Charlie Osborne, η συμπρωταγωνίστρια της Anderson στο Sex Education Lily Newmark, καθώς και τα μοντέλα Kristen McMenamy και Gemma Ward.
Ο oίκος Miu Miu έκλεισε την τελευταία ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με ένα εντυπωσιακό καστ μοντέλων για τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, στο οποίο συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Chloë Sevigny και η Gillian Anderson.
