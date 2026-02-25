Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου στο after-party των BAFTA με την Grey Goose Altius

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα British Academy Film Awards μετατρέπουν το Λονδίνο σε επίκεντρο της κινηματογραφικής λάμψης. Το κόκκινο χαλί, η τελετή απονομής και τα exclusive after-parties συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης, δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό της Award Season.