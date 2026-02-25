Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου στο after-party των BAFTA με την Grey Goose Altius
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου στο after-party των BAFTA με την Grey Goose Altius
Η ultra-premium βότκα που πρωταγωνίστησε στη βραδιά της Award Season.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα British Academy Film Awards μετατρέπουν το Λονδίνο σε επίκεντρο της κινηματογραφικής λάμψης. Το κόκκινο χαλί, η τελετή απονομής και τα exclusive after-parties συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης, δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό της Award Season.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα