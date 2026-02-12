Skin Cycling: Η τετραήμερη ρουτίνα περιποίησης που υπόσχεται να μας χαρίσει την πιο λαμπερή επιδερμίδα

Τι είναι, πώς λειτουργεί και γιατί μπορεί να απογειώσει το skincare routine μας.



Εάν χρησιμοποιείτε τα social media και ειδικότερα το Tik-Tok, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι συνεχώς εμφανίζονται στην αρχική σας καινούργια και διαφορετικά trend ομορφιάς. Πολλά από αυτά συνήθως αφορούν τάσεις που είναι ήδη γνωστές, αλλά παρουσιάζονται με διαφορετική ονομασία και κυρίως, αρκετά από αυτά δεν λειτουργούν όπως νομίζαμε. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό έχει κάνει την εμφάνισή της, μία νέα beauty τάση που μπορούμε να πούμε πως έχει πραγματικό ενδιαφέρον και αξίζει την προσοχή μας.

12.02.2026, 12:00