Αυτό ήταν το πιο προσβλητικό δώρο για τη Μάργκοτ Ρόμπι: «Μου είπε ουσιαστικά να χάσω βάρος»
Αυτό ήταν το πιο προσβλητικό δώρο για τη Μάργκοτ Ρόμπι: «Μου είπε ουσιαστικά να χάσω βάρος»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έμεινε με το στόμα ανοιχτό

Αυτό ήταν το πιο προσβλητικό δώρο για τη Μάργκοτ Ρόμπι: «Μου είπε ουσιαστικά να χάσω βάρος»
Η Margot Robbie, πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης ταινίας Wuthering Heights, μοιράστηκε πρόσφατα μια από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες της καριέρας της στον χώρο του Χόλιγουντ.

 
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με την Charli XCX για το Complex, η 35χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι πολύ νωρίς στην καριέρα της ένας συνάδελφος της έκανε ένα «δώρο» που περισσότερο την προσέβαλε παρά την τιμούσε: ένα βιβλίο με τίτλο Why French Women Don’t Get Fat – ουσιαστικά μια οδηγία για το πώς να «τρώω λιγότερο».

«Πολύ νωρίς στην καριέρα μου ένας άντρας ηθοποιός μου έδωσε το βιβλίο. Ήταν σαν να μου λέει: ‘Πρέπει να χάσεις βάρος’», είπε η Robbie, περιγράφοντας την αντίδρασή της εκείνη τη στιγμή: «Σκέφτηκα απλώς, ‘Wow… f— you, dude.’» Το περιστατικό, όπως εξήγησε, συνέβη πολύ νωρίς στην καριέρα της και δεν γνωρίζει καν πού βρίσκεται σήμερα ο συγκεκριμένος ηθοποιός.

