Γιατί σε αυτό το ολυμπιακό άθλημα δεν επιτρέπονται γυναίκες και η αθλήτρια που προσπαθεί να το αλλάξει
To nordic combined είναι ένα από τα πιο απαιτητικά και εντυπωσιακά χειμερινά αθλήματα.
Το nordic combined θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά και εντυπωσιακά χειμερινά αθλήματα: συνδυάζει το άλμα με σκι και το σκι αντοχής, δοκιμάζοντας ταυτόχρονα τη γενναιότητα, τη δύναμη και την αντοχή των αθλητών. Κι όμως, το 2026 παραμένει το μοναδικό ολυμπιακό άθλημα στο οποίο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή γυναικών.
Για την Annika Malacinski, μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στο nordic combined, η απόφαση αυτή ήταν ένα προσωπικό σοκ. «Έκλαιγα ασταμάτητα για οκτώ ώρες σε εκείνη την πτήση», θυμάται. Βρισκόταν σε αεροπλάνο από το Μόναχο προς το Ντένβερ, όταν αγόρασε Wi-Fi για να παρακολουθήσει τη διαδικτυακή σύσκεψη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC), πεπεισμένη πως επιτέλους θα άνοιγε ο δρόμος για τη συμμετοχή των γυναικών στους Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026.
