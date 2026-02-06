«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
MARIE CLAIRE

«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Εσείς ποιο θα επιλέξετε;

«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Η ημέρα των ερωτευμένων, είναι μία από τις αγαπημένες στιγμές του Φεβρουαρίου για πολλές από εμάς. Αρκετές είναι οι κοπέλες που με την είσοδο του ερωτικού αυτού μήνα, μπαίνουν σε full love mode και υιοθετούν τα τελετουργικά που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή, το κόκκινο χρώμα στα ρούχα και στα χείλη και φυσικά, τα «Valentine’s Day» εμπνευσμένα νύχια.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης