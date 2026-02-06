«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η ημέρα των ερωτευμένων, είναι μία από τις αγαπημένες στιγμές του Φεβρουαρίου για πολλές από εμάς. Αρκετές είναι οι κοπέλες που με την είσοδο του ερωτικού αυτού μήνα, μπαίνουν σε full love mode και υιοθετούν τα τελετουργικά που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή, το κόκκινο χρώμα στα ρούχα και στα χείλη και φυσικά, τα «Valentine’s Day» εμπνευσμένα νύχια.