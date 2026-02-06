«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«In Love» mode: Δεκαπέντε manicure ιδέες εμπνευσμένες από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Εσείς ποιο θα επιλέξετε;
Η ημέρα των ερωτευμένων, είναι μία από τις αγαπημένες στιγμές του Φεβρουαρίου για πολλές από εμάς. Αρκετές είναι οι κοπέλες που με την είσοδο του ερωτικού αυτού μήνα, μπαίνουν σε full love mode και υιοθετούν τα τελετουργικά που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή, το κόκκινο χρώμα στα ρούχα και στα χείλη και φυσικά, τα «Valentine’s Day» εμπνευσμένα νύχια.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα