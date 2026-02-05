H Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε μίνι φούστα και ζαρτιέρες στο photocall της ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη» στο Λονδίνο
H Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε μίνι φούστα και ζαρτιέρες στο photocall της ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη» στο Λονδίνο
Ένα look που είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από τη Helena Christensen.
Ένα look που είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από τη Helena Christensen.
ΗMargot Robbie εμφανίστηκε χθες στο photocall του Λονδίνου με ένα αρχειακό Dior look του John Galliano μέσα από την άνοιξη του 1992, που είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από τη Helena Christensen. Επέλεξε ένα ανοιχτό πράσινο, μακρύ παλτό από toile, με απαλές ροζ φτερωτές λεπτομέρειες στις μανσέτες και στο ντεκολτέ, αφήνοντας τον αφαλό της ακάλυπτο, ενώ το coatdress συγκρατούνταν με γάντζους στο ύψος της μέσης.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα