H Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε μίνι φούστα και ζαρτιέρες στο photocall της ταινίας «Ανεμοδαρμένα ύψη» στο Λονδίνο

Ένα look που είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από τη Helena Christensen.

ΗMargot Robbie εμφανίστηκε χθες στο photocall του Λονδίνου με ένα αρχειακό Dior look του John Galliano μέσα από την άνοιξη του 1992, που είχε παρουσιαστεί αρχικά στην πασαρέλα από τη Helena Christensen. Επέλεξε ένα ανοιχτό πράσινο, μακρύ παλτό από toile, με απαλές ροζ φτερωτές λεπτομέρειες στις μανσέτες και στο ντεκολτέ, αφήνοντας τον αφαλό της ακάλυπτο, ενώ το coatdress συγκρατούνταν με γάντζους στο ύψος της μέσης. 

