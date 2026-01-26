Εσείς έχετε δοκιμάσει το scooping; Η επικίνδυνη τάση στα social media που αφορά στην περίοδο - Τι λένε οι γιατροί
MARIE CLAIRE

Εσείς έχετε δοκιμάσει το scooping; Η επικίνδυνη τάση στα social media που αφορά στην περίοδο - Τι λένε οι γιατροί

Το video που έχει κερδίσει πολλά εκατομμύρια views

Εσείς έχετε δοκιμάσει το scooping; Η επικίνδυνη τάση στα social media που αφορά στην περίοδο - Τι λένε οι γιατροί
Μια νέα τάση στο TikTok με τον όρο «period scooping» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην ιατρική κοινότητα. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στις ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι γυναικολόγος τής πρότεινε να «αφαιρέσει» την περίοδό της με μια ειδική διαδικασία.

 
Ωστόσο, αρκετές γυναίκες δήλωσαν στα social media ότι εφαρμόζουν μόνες τους ήδη στο ντους αυτή την τακτική, η οποία ονομάζεται scooping και δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την απομάκρυνση του αίματος και των θρόμβων κατά τη διάρκεια της περιόδου με τα δάχτυλα και τα χέρια.

 
Βίντεο της χρήστριας Danielle Fewings συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, με την ίδια να υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή μειώνει τη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές γυναίκες συμφώνησαν στα σχόλια, ενώ άλλες δήλωσαν σοκαρισμένες, αναφέροντας ότι δεν είχαν ξανακούσει κάτι παρόμοιο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης