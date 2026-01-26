Εσείς έχετε δοκιμάσει το scooping; Η επικίνδυνη τάση στα social media που αφορά στην περίοδο - Τι λένε οι γιατροί

Μια νέα τάση στο TikTok με τον όρο «period scooping» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχία στην ιατρική κοινότητα. Η συζήτηση ξεκίνησε όταν μία γυναίκα στις ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι γυναικολόγος τής πρότεινε να «αφαιρέσει» την περίοδό της με μια ειδική διαδικασία.Ωστόσο, αρκετές γυναίκες δήλωσαν στα social media ότι εφαρμόζουν μόνες τους ήδη στο ντους αυτή την τακτική, η οποία ονομάζεται scooping και δεν σημαίνει τίποτε άλλο από την απομάκρυνση του αίματος και των θρόμβων κατά τη διάρκεια της περιόδου με τα δάχτυλα και τα χέρια.Βίντεο της χρήστριας Danielle Fewings συγκέντρωσε περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ημέρες, με την ίδια να υποστηρίζει ότι η πρακτική αυτή μειώνει τη ροή του αίματος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολλές γυναίκες συμφώνησαν στα σχόλια, ενώ άλλες δήλωσαν σοκαρισμένες, αναφέροντας ότι δεν είχαν ξανακούσει κάτι παρόμοιο.