Άμνετ, το καλύτερο ραντεβού για σινεμά της χρονιάς

Μια νέα μαμά και μια Σαιξπηρομανής μπαίνουν σε έναν κινηματογράφο που παίζει τον Άμνετ. Δεν είναι αρχή από ανέκδοτο, είναι αυτό που συνέβη το μεσημέρι που πήγαμε με την Ναταλί Σαϊτάκη, (social media editor του περιοδικού) στη δημοσιογραφική προβολή της ταινίας της Κλόι Ζάο. Ακολούθησε μία εμπειρία ζωής, τουλάχιστον για τη γράφουσα: Ποτέ πριν στο σινεμά δεν έχω ξανακούσει τόσο κόσμο (δημοσιογράφους και κριτικούς κινηματογράφου, όχι η πιο ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων που μπορώ να σκεφτώ), να ρουφάνε τις μύτες τους από το πρώτο μισάωρο της ταινίας και μετά. Ίσως και λίγο νωρίτερα, τώρα που το ξανασκέφτομαι.