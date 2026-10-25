Ο Ρόδρι στο επίκεντρο του Εl Clasico - Το μεταγραφικό παρασκήνιο του καλοκαιριού

Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης θα διασταυρώσουν για πρώτη φορά τα ξίφη τους, μετά τη μεγάλη μάχη που έδωσαν για την απόκτηση του Ισπανού μέσου από τη Μάντσεστερ Σίτι