Ντούα Λίπα: Με μικροσκοπικό μπικίνι στις χριστουγεννιάτικες διακοπές της

Η Dua Lipa επέστρεψε στο Instagram με μία σειρά φωτογραφιών από τις πρόσφατες διακοπές της στο Μεξικό, όπου βρέθηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Callum Turner. Οι εικόνες, που δημοσιεύθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δείχνουν την τραγουδίστρια να χαλαρώνει στην παραλία και να απολαμβάνει τον ήλιο, φορώντας εντυπωσιακά μπικίνι σε έντονα χρώματα και prints.