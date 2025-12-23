Ντούα Λίπα: Με μικροσκοπικό μπικίνι στις χριστουγεννιάτικες διακοπές της
Η pop star απολαμβάνει μια σύντομη απόδραση στα ζεστά με τον Callum Turner και μοιράζεται στιγμιότυπα στα social media.
Η Dua Lipa επέστρεψε στο Instagram με μία σειρά φωτογραφιών από τις πρόσφατες διακοπές της στο Μεξικό, όπου βρέθηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της Callum Turner. Οι εικόνες, που δημοσιεύθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, δείχνουν την τραγουδίστρια να χαλαρώνει στην παραλία και να απολαμβάνει τον ήλιο, φορώντας εντυπωσιακά μπικίνι σε έντονα χρώματα και prints.
