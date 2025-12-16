Emily in Paris: Οι καλύτερες εμφανίσεις από την πρεμιέρα της 5ης σεζόν στο Παρίσι
MARIE CLAIRE

Emily in Paris: Οι καλύτερες εμφανίσεις από την πρεμιέρα της 5ης σεζόν στο Παρίσι

Οι πρωταγωνίστριες της σειράς έκλεψαν τις εντυπώσεις με εμφανίσεις υψηλής ραπτικής και πολύ στυλ.

Emily in Paris: Οι καλύτερες εμφανίσεις από την πρεμιέρα της 5ης σεζόν στο Παρίσι
Σύμφωνα με το trailer, η 5η σεζόν του Emily in Paris ανοίγει με την Emily στη Ρώμη. Ωστόσο, για την πρεμιέρα της 15ης Δεκεμβρίου, η Emily και η παρέα της επέστρεψαν στο Παρίσι και μάλιστα φορώντας high fashion δημιουργίες, ακριβώς όπως θα έκαναν και οι χαρακτήρες τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης