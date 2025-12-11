Τζάστιν Μπέιτμαν: Το ξέσπασμα για τις φήμες της ρήξης με τον αδερφό της, Τζέισον - «Είναι άρρωστο»
Τζάστιν Μπέιτμαν: Το ξέσπασμα για τις φήμες της ρήξης με τον αδερφό της, Τζέισον - «Είναι άρρωστο»
Και τι αποκάλυψε πρόσφατα εκείνος
Ο Jason Bateman έδωσε μια νέα συνέντευξη στο Esquire για τον ρόλο του στην ταινία «Zootopia 2», όπου προχώρησε σε μια σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση με την αδερφή του, την επίσης ηθοποιό Justine Bateman, για τους οποίους υπάρχουν φήμες ότι έχουν ξεκόψει.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα