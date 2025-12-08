Οι φοιτήτριες δεν νιώθουν ασφαλείς στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: 3 καθηγήτες παραιτήθηκαν έπειτα από καταγγελίες

Το πιο γνωστό πανεπιστήμιο της Αγγλίας, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση. Τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχουν παραιτηθεί τους τελευταίους έξι μήνες, έπειτα από καταγγελίες φοιτητριών για κακοποίηση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αιτήματα προς την Επιτροπή Ισότητας, την κρατική αρχή που εποπτεύει ζητήματα ισότητας των φύλων, να ξεκινήσει επίσημη έρευνα.Δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, το οποίο βασίστηκε σε έρευνα εννέα μηνών και συνεντεύξεις σχεδόν 50 ατόμων, υποστηρίζει ότι το πανεπιστήμιο έχει υπάρξει αργό στις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης.Πιο πρόσφατη είναι η υπόθεση του καθηγητή John Tasioulas, διευθυντή του Ινστιτούτου Ηθικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα των Times παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του τον περασμένο Σεπτέμβριο.Οι καταγγελίες σε βάρος του καθηγητή κάνουν λόγο για εκφοβισμό, επιθετική συμπεριφορά και παρενόχληση σε γυναίκες εργαζόμενες και φοιτήτριες. Ο ίδιος απάντησε πρόσφατα στις κατηγορίες μέσω ανάρτησης στο X, δηλώνοντας ότι είναι ψευδείς.Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο και ότι γυναίκες που συμμετείχαν στις διαδικασίες θεωρούν πως η υπόθεση χειρίστηκε ικανοποιητικά.Δύο εβδομάδες πριν από την αποχώρηση του John Tasioulas, ο καθηγητής Soutra Dutta, κοσμήτορας της Said Business School, παραιτήθηκε έπειτα από εσωτερική έρευνα που ξεκίνησε αφού έγιναν τρεις καταγγελίες για παρενόχληση εις βάρος του, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από βρετανικά μέσα.Το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στο σκάνδαλο είναι ο καθηγητής Miles Hewstone, ειδικός στην κοινωνική ψυχολογία στο New College, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του, αλλά συνέχισε να έχει ρόλο ως ομότιμος καθηγητής. Στο μεταξύ βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση.