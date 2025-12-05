Κίρστεν Ντανστ: Η συγκινητική χριστουγεννιάτικη χειρονομία του Τομ Κρουζ σε έναν ρόλο στα έντεκα χρόνια της
Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης την αισιοσδοξία της για την εξέλιξη του  #MeToo

Η Kirsten Dunst ήταν μια από τους σταρ που έδωσαν το «παρών» στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, όπου παρέθεσε μια ομιλία για το κίνημα του #MeToo, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την εξέλιξή του: «Νομίζω ότι έχει αποθαρρύνει πολλούς. Αισθάνομαι ότι δεν μπορούν πλέον να τη γλιτώσουν όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι βέβαιο».

