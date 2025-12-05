Κίρστεν Ντανστ: Η συγκινητική χριστουγεννιάτικη χειρονομία του Τομ Κρουζ σε έναν ρόλο στα έντεκα χρόνια της
Κίρστεν Ντανστ: Η συγκινητική χριστουγεννιάτικη χειρονομία του Τομ Κρουζ σε έναν ρόλο στα έντεκα χρόνια της
Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης την αισιοσδοξία της για την εξέλιξη του #MeToo
Η Kirsten Dunst ήταν μια από τους σταρ που έδωσαν το «παρών» στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, όπου παρέθεσε μια ομιλία για το κίνημα του #MeToo, εκφράζοντας την αισιοδοξία της για την εξέλιξή του: «Νομίζω ότι έχει αποθαρρύνει πολλούς. Αισθάνομαι ότι δεν μπορούν πλέον να τη γλιτώσουν όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι βέβαιο».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα