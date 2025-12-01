Γεωργία Καλαφάτη: «Το γράψιμο είναι σπουδαία παρέα στο πένθος γιατί το εκφράζει, το μετουσιώνει»

Ήξερα τη Γεωργία Καλαφάτη με το καλλιτεχνικό της όνομα, Sugahspank!, μία τραγουδίστρια με εξαιρετική φωνή και τρομερή σκηνική παρουσία, όλο ενέργεια και μπρίο. Όταν έφτασε στα χέρια μου η πρώτη ποιητική της συλλογή (Άννα, σε ευχαριστώ), ξαφνιάστηκα κάτι παραπάνω από ευχάριστα. Η Αγέραστος Ρόζα (εκδ. ΑΩ) μοιάζει με ορμητικό ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στο μυαλό σου καθώς το διαβάζεις, σε γεμίζει εικόνες και αναφορές και άρωμα τριαντάφυλλου. Στο βιογραφικό της από τη σελίδα των εκδόσεων ΑΩ, μαθαίνει κανείς ότι «η Γεωργία Καλαφάτη, γνωστή ως Sugahspank!, μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Επικοινωνία, Καλές Τέχνες και Αγιογραφία. Καταπιάνεται με τη μουσική, έχοντας εκδώσει έξι άλμπουμ, αλλά και με την τέχνη και τον λόγο». Πολύ περισσότερα για την Καλαφάτη μαθαίνει κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ακολουθώντας τις περιπέτειές της με την τετράποδη κρητική μαφία στα social, αλλά και βλέποντάς την σε ένα live. Σας τα συστήνω όλα, ανεπιφύλακτα.