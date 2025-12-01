Γεωργία Καλαφάτη: «Το γράψιμο είναι σπουδαία παρέα στο πένθος γιατί το εκφράζει, το μετουσιώνει»
Γεωργία Καλαφάτη: «Το γράψιμο είναι σπουδαία παρέα στο πένθος γιατί το εκφράζει, το μετουσιώνει»
Η συγγραφέας (γνωστή και αγαπημένη στο χώρο της μουσικής ως Sugahspank!) υπογράφει πoιήματα όπου ζωή και απώλεια χορεύουν ακατάπαυστα.
Ήξερα τη Γεωργία Καλαφάτη με το καλλιτεχνικό της όνομα, Sugahspank!, μία τραγουδίστρια με εξαιρετική φωνή και τρομερή σκηνική παρουσία, όλο ενέργεια και μπρίο. Όταν έφτασε στα χέρια μου η πρώτη ποιητική της συλλογή (Άννα, σε ευχαριστώ), ξαφνιάστηκα κάτι παραπάνω από ευχάριστα. Η Αγέραστος Ρόζα (εκδ. ΑΩ) μοιάζει με ορμητικό ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στο μυαλό σου καθώς το διαβάζεις, σε γεμίζει εικόνες και αναφορές και άρωμα τριαντάφυλλου. Στο βιογραφικό της από τη σελίδα των εκδόσεων ΑΩ, μαθαίνει κανείς ότι «η Γεωργία Καλαφάτη, γνωστή ως Sugahspank!, μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Επικοινωνία, Καλές Τέχνες και Αγιογραφία. Καταπιάνεται με τη μουσική, έχοντας εκδώσει έξι άλμπουμ, αλλά και με την τέχνη και τον λόγο». Πολύ περισσότερα για την Καλαφάτη μαθαίνει κανείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, ακολουθώντας τις περιπέτειές της με την τετράποδη κρητική μαφία στα social, αλλά και βλέποντάς την σε ένα live. Σας τα συστήνω όλα, ανεπιφύλακτα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα