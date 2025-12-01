Τζούλι Μπάρτσιλ: Η μόλυνση που οδήγησε την αμφιλεγόμενη Βρετανίδα δημοσιογράφο στην παράλυση των κάτω άκρων της

Η Julie Burchill υπήρξε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες Βρετανίδες δημοσιογράφους. Ξεκινώντας την καριέρα της ως μουσική συντάκτρια από το New Musical Express (ΝΜΕ) μόλις σε ηλικία 17 ετών, τα άρθρα της μέσα στις επόμενες δεκαετίες, σε διάφορες εφημερίδες («The Daily Telegraph», «The Sunday Times», «The Guardian»), χαρακτηρίστηκαν «εξωφρενικά τολμηρά» αλλά και «συνήθως προσβλητικά», οδηγώντας συχνά σε μηνύσεις.