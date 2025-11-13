Οι Ταλιμπάν επιβάλλουν στις γυναίκες να φορούν μπούρκα για να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν διέταξαν όλες τις γυναίκες, ασθενείς, συνοδούς και εργαζόμενες, να φορούν μπούρκα, προκειμένου να εισέλθουν σε δημόσια νοσοκομεία της πόλης Χεράτ, σύμφωνα με την οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF).Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις 5 Νοεμβρίου, προκαλώντας αρχικά σημαντική μείωση στις εισαγωγές γυναικών ασθενών. Όπως αναφέρει η MSF, οι αριθμοί «σταθεροποιήθηκαν» έκτοτε, ωστόσο πολλές γυναίκες κατάφεραν να επιστρέψουν μόνο αφού απέκτησαν μπούρκα.«Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι ότι αυτό το μέτρο θα περιορίσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη. Ακόμη και γυναίκες που χρειάζονταν άμεση ιατρική φροντίδα, δεν μπόρεσαν να μπουν στο νοσοκομείο», δήλωσε στο BBC η Σάρα Σατό, υπεύθυνη προγραμμάτων της οργάνωσης στο Αφγανιστάν.Σύμφωνα με την MSF, κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου παρατηρήθηκε πτώση 28% στις επείγουσες εισαγωγές παιδιών, ενώ αναφέρθηκε ότι μέλη των Ταλιμπάν εμπόδιζαν την είσοδο σε γυναίκες χωρίς μπούρκα στις πύλες των νοσοκομείων. Η μπούρκα είναι ένα ενιαίο ένδυμα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπο, αφήνοντας μόνο ένα μικρό πλέγμα για να βλέπει η γυναίκα.