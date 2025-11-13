Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Πώς έγινε μια από τους πέντε κριτές για το 2025 Booker Prize

Ήταν πριν από τρία χρόνια όταν η Sarah Jessica Parker είχε απευθύνει μια διαδικτυακή έκκληση, στο προφίλ των βραβείων Booker Prize στο Instagram, να συμμετέχει στην κριτική επιτροπή: «Σας παρακαλώ, αφήστε με να δοκιμάσω!». And just like that, φέτος της δόθηκε αυτή η ευκαιρία, καθώς έγινε ένα από τα πέντε μέλη της.