Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον μιλά για τη χρήση ναρκωτικών και δείχνει το τρυπημένο διάφραγμά της στην κάμερα (βίντεο)

ΗParis Jackson μίλησε πρώτη φορά ανοιχτά για τη μάχη της με τα ναρκωτικά και τις συνέπειες που είχαν στο σώμα της. Η 27χρονη σταρ έκανε την αποκάλυψη σε ένα TikTok βίντεο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, δείχνοντας με ειλικρίνεια την κατάσταση της υγείας της.Στο κλιπ παραδέχτηκε ότι «δεν είχε ασχοληθεί ποτέ πραγματικά με αυτό» και στη συνέχεια έδειξε το σκισμένο (τρύπιο) διάφραγμα στη μύτη της, φωτίζοντάς το με το φως του κινητού της τηλεφώνου.«Έχω ένα πολύ έντονο σφύριγμα όταν αναπνέω από τη μύτη», εξήγησε η ηθοποιός και μοντέλο. «Αυτό συμβαίνει επειδή έχω κάτι που λέγεται perforated septum», δείχνοντας την μικρή τρύπα στο διάφραγμά της και προσθέτοντας ότι είναι «ελαφρώς διαφορετικό από ένα απλό στραβό διάφραγμα».«Ό,τι φαντάζεστε ότι το προκάλεσε, είναι σωστό», σημείωσε, προειδοποιώντας τους νεότερους: «Μην παίρνετε ναρκωτικά, παιδιά».Εμφανίστηκε χωρίς μακιγιάζ και είπε ότι δεν συνιστά τη χρήση ναρκωτικών σημειώνοντας πως της «κατέστρεψαν τη ζωή».