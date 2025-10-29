Πετούλα Κλαρκ: «Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική και σκόρδο»

Στα 92 χρόνια της, η Petula Clark μόλις κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της («Is that You, Petula?») και συνεχίζει να δίνει συναυλίες και να απολαμβάνει τη ζωή της. Σε μια νέα συνέντευξή της στο BBC, όπου μίλησε για ολόκληρη την καριέρα της, από την ψυχαγωγία των στρατευμάτων στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη συνεργασία της με αστέρες του Χόλιγουντ όπως οι Fred Astaire, Francis Ford Coppola και Frank Sinatra, η δημοσιογράφος τη ρώτησε επίσης: Ποιο είναι το δικό της μυστικό της χαράς της ζωής, joie de vivre, που διατηρεί μέχρι σήμερα;