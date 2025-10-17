Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: Η κομψή εμφάνιση του ζευγαριού και το τρυφερό φιλί τους (βίντεο)
Σε ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ που είναι παραγωγός ο ηθοποιός
Ο Richard Gere και η σύζυγός του Alejandra Silva εμφανίστηκαν μαζί και μοιράστηκαν ένα φιλί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του Wisdom of Happiness.
Ο 76χρονος ηθοποιός και ακτιβιστής βρέθηκε στο πλευρό της 42χρονης Ισπανίδας εκδότριας στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησαν από κοινού το ειδικό screening του ντοκιμαντέρ Wisdom of Happiness. Το φιλμ, στο οποίο ο Gere έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, προβλήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.
