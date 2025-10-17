Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: Η κομψή εμφάνιση του ζευγαριού και το τρυφερό φιλί τους (βίντεο)

Ο Richard Gere και η σύζυγός του Alejandra Silva εμφανίστηκαν μαζί και μοιράστηκαν ένα φιλί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του Wisdom of Happiness.Ο 76χρονος ηθοποιός και ακτιβιστής βρέθηκε στο πλευρό της 42χρονης Ισπανίδας εκδότριας στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησαν από κοινού το ειδικό screening του ντοκιμαντέρ Wisdom of Happiness. Το φιλμ, στο οποίο ο Gere έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού, προβλήθηκε ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.