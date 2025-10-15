Τρία ζώδια προσελκύουν το άτομο των ονείρων τους αυτή τη σεζόν

Ησεζόν του cuffing, η μεταβατική περίοδος από το φθινόπωρο προς τον χειμώνα, όπου οι σχέσεις ανθίζουν, φέρνει σημαντικές εξελίξεις για τρία ζώδια. Σύμφωνα με την αστρολόγο Elizabeth Brobeck, Παρθένος, Σκορπιός και Ταύρος έχουν αυτή την περίοδο την εύνοια του σύμπαντος, που φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις επιθυμίες τους για βαθύτερη σύνδεση και συντροφικότητα.Πρόκειται για μια φάση όπου παλιές αμφιβολίες δίνουν τη θέση τους στην αυτοπεποίθηση, και οι εσωτερικές διεργασίες που προηγήθηκαν αρχίζουν να αποδίδουν. Αν και τίποτα δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη, η ενέργεια αυτής της περιόδου είναι ευνοϊκή για την έναρξη σχέσεων με προοπτική, αρκεί να υπάρχει η διάθεση για νέες εμπειρίες.