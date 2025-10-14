H Βαλέρια Γκολίνο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που έχω γνωρίσει τελευταία χρόνια είναι γυναίκες»
MARIE CLAIRE

H Βαλέρια Γκολίνο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που έχω γνωρίσει τελευταία χρόνια είναι γυναίκες»

H ηθοποιός και σκηνοθέτις μίλησε στο φετινό συνέδριο με θέμα «Φτιάχνοντας τον δικό σου ορίζοντα: Η τόλμη και το καλλιτεχνικό όραμα ως δυνάμεις αλλαγής»

H Βαλέρια Γκολίνο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που έχω γνωρίσει τελευταία χρόνια είναι γυναίκες»
Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις Valeria Golino μίλησε στην Αναστασία Καμβύση, διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire, με θέμα «Φτιάχνοντας τον δικό σου ορίζοντα: Η τόλμη και το καλλιτεχνικό όραμα ως δυνάμεις αλλαγής».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης