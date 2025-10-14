H Βαλέρια Γκολίνο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που έχω γνωρίσει τελευταία χρόνια είναι γυναίκες»
H Βαλέρια Γκολίνο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που έχω γνωρίσει τελευταία χρόνια είναι γυναίκες»
H ηθοποιός και σκηνοθέτις μίλησε στο φετινό συνέδριο με θέμα «Φτιάχνοντας τον δικό σου ορίζοντα: Η τόλμη και το καλλιτεχνικό όραμα ως δυνάμεις αλλαγής»
Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις Valeria Golino μίλησε στην Αναστασία Καμβύση, διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire, με θέμα «Φτιάχνοντας τον δικό σου ορίζοντα: Η τόλμη και το καλλιτεχνικό όραμα ως δυνάμεις αλλαγής».
