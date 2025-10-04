Αυτός είναι ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει την έλξη – ούτε η εμφάνιση ούτε η μυρωδιά του άλλου
Η συναρπαστική θεωρία μιας παγκοσμίως διακεκριμένης ανθρωπολόγου.
Μπορεί χαρακτηριστικά όπως η εξωτερική εμφάνιση ή η μυρωδιά να παίζουν βασικό ρόλο στην πρώτη μας εντύπωση από κάποιον, αλλά δεν είναι αυτά που θα αποφασίσουν αν θα τον ερωτευτούμε. Σύμφωνα για την ακρίβεια με μια μελέτη, το 80% των συμμετεχόντων απάντησε ότι «απαραίτητο» ή «πολύ σημαντικό» κριτήριο στην επιλογή ερωτικού συντρόφου είναι το επίπεδο ευφυΐας του. Μάλιστα, το 89% θα ήθελε σχετίζεται ερωτικά με κάποιον που είναι «αξιοσημείωτα» πιο μορφωμένος ή έξυπνος από εκείνον/η.
