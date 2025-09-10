Νιώθετε πως η ζωή σας δεν έχει καμία αξία; Πώς να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματα ανεπάρκειας

Η10η Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών, ημέρα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση, την ανοιχτή συζήτηση και την αποδόμηση των κοινωνικών στερεοτύπων γύρω από την ψυχική υγεία και την αυτοκτονία.Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι αυτοκτονούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε απώλεια είναι ανυπολόγιστη, επηρεάζοντας βαθιά οικογένειες, φίλους, συναδέλφους και ολόκληρες κοινότητες.​Αλλάζοντας την αφήγηση γύρω από την αυτοκτονίαΤο θέμα της τριετίας 2024–2026 για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονιών είναι «Αλλάζοντας την αφήγηση γύρω από την αυτοκτονία». Ο στόχος; Να σταματήσει η σιωπή, να μειωθεί το στίγμα και να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους — και να ζητήσουν βοήθεια. Το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ξεκάθαρο: «Αλλάζουμε την αφήγηση γύρω από την αυτοκτονία».