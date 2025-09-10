Τζούλια και Έμμα Ρόμπερτς: Κοινή εμφάνιση για θεία και ανιψιά – Η παρόμοια στιλιστική επιλογή

ΗJulia Roberts είχε μια διασκεδαστική στιγμή στο κόκκινο χαλί μαζί με την ανιψιά της, επίσης ηθοποιό, Emma Roberts, στο πάρτι των Simon Porte Jacquemus και Veuve Clicquot για την έναρξη της διαδραστικής εμπειρίας του κοινού από τη Veuve Clicquot και τον Simon Porte Jacquemus στο Central Park, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.Σε video που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι δύο εντυπωσιακές γυναίκες μοιάζουν αρκετά, ενώ εμφανίστηκαν οι δύο με μαύρα σύνολα και ίδιο χρώμα στα μαλλιά. Η μεν Julia επέλεξε ένα ανδρόγυνο στυλ με oversized κοστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα η δε Emma ένα μάυρο φόρεμα με διαφάνεια. Θεία και ανιψιά χαμογελούσαν πλατιά και πόζαραν αγκαλιασμένες. Αυτή είναι η πρώτη τους κοινή εμφάνιση σε κόκκινο χαλί από το 2012, όταν παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας Jesus Henry Christ στο Λος Άντζελες.