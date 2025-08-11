29χρονη μονογονέας διαγνώστηκε με σπάνια μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ
29χρονη μονογονέας διαγνώστηκε με σπάνια μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ

«Είχα παρατηρήσει κάποιες μικρές αλλαγές».

29χρονη μονογονέας διαγνώστηκε με σπάνια μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ
Με μια εντελώς αναπάντεχη διάγνωση ήρθε αντιμέτωπη μια 29χρονη γυναίκα, μονογονέας, από την Αυστραλία. Η Erin Kelly έμαθε από τους γιατρούς ότι πάσχει από μια σπάνια, πρώιμη μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ, που συνδέεται με γενετική μετάλλαξη που κληρονόμησε από τη μητέρα της, Robyne (PSEN1).

