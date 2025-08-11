29χρονη μονογονέας διαγνώστηκε με σπάνια μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ
«Είχα παρατηρήσει κάποιες μικρές αλλαγές».
Με μια εντελώς αναπάντεχη διάγνωση ήρθε αντιμέτωπη μια 29χρονη γυναίκα, μονογονέας, από την Αυστραλία. Η Erin Kelly έμαθε από τους γιατρούς ότι πάσχει από μια σπάνια, πρώιμη μορφή της νόσου του Αλτσχάιμερ, που συνδέεται με γενετική μετάλλαξη που κληρονόμησε από τη μητέρα της, Robyne (PSEN1).
