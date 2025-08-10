Το ελληνικό νησί που ενθουσίασε τους New York Times

Ενώ πολλά ελληνικά νησιά, ειδικά στις Κυκλάδες, υποφέρουν από τον υπερτουρισμό, οι New York Times στράφηκαν στο Ιόνιο και επισκέφτηκαν την Κεφαλονιά, όπου γοητεύτηκαν από πολλές ομορφιές της, αλλά και τη σχετική ηρεμία που συνάντησαν εκεί.