Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στα κλάματα της Σελίνα Γκόμεζ: «Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι γνήσιο επειδή είναι ηθοποιός»

Η κυβέρνηση του προέδρου Donald Trump δημοσίευσε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου μια απάντηση στο πρόσφατο βίντεο της Selena Gomez στο Instagram, στο οποίο η τραγουδίστρια έκλαιγε για τις απελάσεις των μεταναστών χωρίς χαρτιά.Στο video, το οποίο δημοσιεύθηκε στους επίσημους λογαριασμούς Instagram και Χ του Λευκού Οίκου, τρεις γυναίκες των οποίων τα παιδιά φέρεται να σκοτώθηκαν από ανθρώπους χωρίς χαρτιά ασκούν κριτική στην 32χρονη Gomez. Το βίντεο έχει τίτλο «Moms of Victims of Illegal Aliens SLAM Selena Gomez: You Didn’t Cry for Our Daughters», με τα σχόλια των γυναικών να παρεμβάλλονται με αποσπάσματα της Gomez να κλαίει.Η λεζάντα του βίντεο αναφέρεται στις γυναίκες ως «θαρραλέες μητέρες».«Βλέποντας αυτό το βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι γνήσιο και αληθινό, επειδή είναι ηθοποιός», λέει η Alexis Nungaray στο βίντεο του Λευκού Οίκου.«Είμαι τόσο χαρούμενος που κέρδισε ο Trump. Χαίρομαι τόσο πολύ που αυτό είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα βοηθήσουν στη μετανάστευση», λέει αργότερα η Tammy Nobles, αν και στο βίντεο δεν αναφέρεται κάποιο νομοσχέδιο. «Απλώς αισθάνομαι ότι είναι ένα τέχνασμα για να εξαπατήσουν τον κόσμο και να συγκεντρώσουν συμπάθεια για την ανομία», προσθέτει η Patty Morin.Η 12χρονη κόρη του Nungaray, η Jocelyn, σκοτώθηκε στο Χιούστον τον Ιούνιο του 2024. Η κόρη του Nobles, η Kayla Hamilton, 20 ετών, σκοτώθηκε στο Μέριλαντ το 2022 και η κόρη της Morin, η Rachel, 37 ετών, σκοτώθηκε το 2023.