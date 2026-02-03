Τηλεθέαση Δευτέρας 2.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Δευτέρας 2.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 2.2.2026

Τηλεθέαση Δευτέρας 2.2.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,9 10
Ant1 10,5 11,9
Alpha 13,8 15,5
Star 12,5 10,7
Mega 9,7 11,9
OPEN 3,4 5,2
ΕΡΤ1 3,3 4,3

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,4 17,9
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,4 5,8
ALPHA Happy Day 14,2 14,4
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 13,3 19,3
OPEN Ώρα Ελλάδος 10,5 14
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 5,1 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 13,1 19,2
Ant1  Το πρωινό 11,9 13
Alpha Super Κατερίνα 12,9 11,9
Star Breakfast@Star 9,5 6,5
Mega Buongiorno 11,2 10,4
OPEN  10 παντού 5 9,8
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 2,8 2,9

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,7 8,7
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 23,4 18,7
Alpha Το σόι σου 14,4 14
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 10,9 10,5
Mega  Δύο Ξένοι 12 7,5
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 1,9 3,9
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 3,6 7,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,8 6,6
ΑNT1 5x5 5,2 6,5
Alpha Deal 20 22,5
STAR Ο τροχός της τύχης 15,1 19,4
Mega Live News 14,7 17
OPEN Καθαρές κουβέντες 4,5 8,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 8,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,5 8,3
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,8 7,2
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,3 17
STAR Star News 14,5 14,4
Mega MEGA Γεγονότα 11,4 12
OPEN Open News 4,5 7,5
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,7 3,7

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Μία νύχτα μόνο 10,7 13,6
MEGA Η γη της ελιάς 5,7 12,6
ALPHA Να μ'αγαπάς 16,9 21,2
ALPHA Άγιος Έρωτας 15 17,5
ΑΝΤ1 Grand Hotel 9,8 15,1
ANT1 Γιατί ρε πατέρα 4,8 6,2
STAR Master Chef 19,4 14,3
STAR Ξένη ταινία 10,3 10,6
OPEN  Real View 2,8 2,1
OPEN  11 αυτοί, 11 εμείς 3,4 3,6
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2 5,9
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,8 4,3
ΣΚΑΪ Survivor 10,1 10,7
Best of Network