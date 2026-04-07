Τηλεθέαση Μεγάλης Δευτέρας 6.4.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τηλεθέαση Τηλεόραση θεαματικότητες

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Μεγάλη Δευτέρα 6.4.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 8 9,8
Ant1 8,3 10,4
Alpha 13,8 14,6
Star 8,7 8
Mega 10,7 13,3
OPEN 4 5,3
ΕΡΤ1 3,9 4,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 17,8 20,4
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 4,2 7,9
ALPHA Happy Day 16 12,3
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 18,7 20,5
OPEN Ώρα Ελλάδος 7,2 13,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,9 2,6

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 9,2 16,1
Ant1  Το πρωινό 8 8,6
Alpha Super Κατερίνα 16,7 12
Star Breakfast@star 6,1 6,1
Mega Buongiorno 10,9 10,9
OPEN  10 παντού 3,9 7,7
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 1,4 4,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ 'Οπου υπάρχει Ελλάδα 3,4 4,8
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 13,6 17,2
Alpha Το σόι σου 17 16,7
STAR Στα σύνορα 2,5 3,1
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 1,5 5,3

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 8,3 6,5
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 6,2 6,2
Alpha Deal 15,5 18
STAR Ο τροχός της τύχης 12,1 16,6
Mega Live News 15,4 20,9
Mega The Chase 13,4 16
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,8 7,2
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 10 7,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 10,3 10,7
ANT1 ANT1 ΝEWS 7,1 7,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14 15,5
STAR Star News 11,5 11,3
Mega MEGA Γεγονότα 14,8 15,7
OPEN Open News 3,2 6,1
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,9 4,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 9,5 7,8
MEGA Μια νύχτα μόνο 9,4 14,5
ALPHA Να μ΄αγαπάς 14 21,9
ALPHA Μπαμπά Σ'αγαπώ 19,7 19,5
ΑΝΤ1 Σούπερ ήρωες 11 10,6
ANT1 Grand Hotel 7,6 13,9
STAR Master Chef 14,2 10,8
STAR 1% Club 11,4 7,6
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,8 3,8
OPEN  Η Βίβλος Ιωσήφ 4,9 4
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2 6,3
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 4,2 5
ΣΚΑΪ Ειδικό πρόγραμμα 7 6,9
ΣΚΑΪ Survivor 9,5 10,2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

